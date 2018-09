Rokkmuusik kandideerib Järvamaal

Uue Eesti rokkbändi Must Hunt kitarrist Jürjens on pärit Viljandist ja kandideerib Järva- ja Viljandimaa valimisringkonnas.



„Olen Eestis toimuval kätt pulsil hoidnud ja näen asju, mida Eestis parandada saaks. Näiteks presidenti peaks valima rahvas, nii nagu Ameerika Ühendriikides,“ leiab Jürjens.



„Lõpetada tuleb illegaalsete immigrantide nunnutamine nii Eestis kui kogu Euroopas. Absoluutne nulltolerants peaks Eestis kehtima pedofiilide suhtes. Samuti on lauslollus, kui rahvas veab kohvritega raha Lätti, et Eestis toodetud alkoholi siia tagasi vedada. Alkoholiaktsiis tuleks langetada tagasi sinna, kus ta enne taevasse tõstmist oli.“



EKRE puhul hindab Jürjens erakonna liidrite otsekohesust. „USA-s valis rahvas presidendiks Trumpi, sest mittepoliitikuna ütles ta otse välja asju, millest poliitiliselt korrektsed tegelased elu sees rääkida poleks julgenud. Ma arvan, et EKRE-ga on sama teema – otsekohesus teeb neid paljude jaoks meeldivaks. Mõnele otsekohesus ei meeldi, aga kõigile pole kunagi võimalik meeldida,“ märgib Jürjens.



"Poliitikud jagunevad minu arvates kahte leeri: 1% ajab oma asja südame ja hingega, ja teine 99% on raha, omakasu või odava kuulsuse peal väljas. Mulle tundub, et EKRE, vähemalt selle ladvik, on selle ühe protsendi sees," põhjendab Jürjens liitumist EKRE-ga.