Maakonna vanim võrkpalliturniir tõmbas otsad kokku

Paide võrkpalliklubi eestvedaja Piret Reinfeldi selgitusel kasvas sügisturniir välja kunagisest Paide Assotransi turniirist. «Paide võrkpalliklubi pole nii vanagi, et oleks saanud 37. korda turniiri korraldada,» lausus ta. «Kui pikkade tavadega turniiri toetanud AS Assotrans ära kadus ja peasponsorit enam polnud, siis otsustasime ürituse kauaaegse korraldaja Enn Sõmeriga, et turniir jätkub Paide võrkpalliklubi sügisturniiri nime all.»

Piret Reinfeldi seos legendaarse turniiriga on aastakümnete pikkune. Mitmekümne aasta eest on Reinfeld turniiril mänginud Paide Herese noortevõistkonnas. «Sel ajal olid vastamisi maakonna ettevõtete võistkonnad. Võistluste algusaastail oli see küll vaid meesteturniir, kuid umbes paarikümne aasta ringis on meeste kõrval mõõtu võtnud ka naiskonnad,» lausus ta.