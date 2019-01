Ilmumas on uus Järvamaa turismikaart

Trükis on eesti ja inglise keeles ning mõeldud turistile Järvamaale reisi planeerimiseks ja kohal olles reisimise hõlbustamiseks. Turismikaardi valmistas kaardifirma E.O.Map ja see on mõõtkavas 1:150 000.

Kaardi teisel küljel on maaonnas turismiteenuseid pakkuvate ettevõtete kontaktid, nende koduleheküljed, kontaktid ja sotsiaalmeediast leitavuse märksõnad. Objektide pisipiltide ja teenuste piktogrammidega on välja toodud Järvamaa muuseumid, mõisad, teemapargid, toitlustused, majutused, aktiivse puhkuse pakkujad ja seminaride läbiviimise kohad. Kokku on sellel kaardil oma teenuseid pakkumas 57 Järvamaa turismiobjekti. Leppemärkidena on kaardile kantud ka looduslikud vaatamisväärsused.