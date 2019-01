Vastne kogukonnajuht kutsus inimesed kokku

Kogukonnajuht Arto Saar: „Mul on väga hea meel kuuluda Paide Linnameeskonna perre, kus on juba ootamas väga palju toredaid ja hakkajaid inimesi, kes on valmis panustama rohkem kui neilt oodatakse ning on seda ka varem teinud. Üheskoos toimetades suudame me olla oma meeskonnale toeks ning anda neile lisajõudu, mida neil suurte linnade tiimidega kindlasti vaja läheb. Kutsun kõiki, kes soovivad ka olla sel aastal Paide Linnameeskonna imelise hooaja kaasautoriteks endast märku andma kas otse ühendust võttes või liitudes Fb-grupiga „Paide LM vabatahtlikud“. Vabatahtlikuna antud panus tuleb alati topeltkoguses energia ja tunnustuse näol tagasi, niiet võitjad on kõik!“