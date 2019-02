Rahvusvahelisel mitmevõistlusel näeb koduseid tippe ja tiitlivõistluste medaliste

Meeste seitsmevõistlusel on osalejaid 21. Eestlastest tahavad esikoha nimel kindlasti kaasa rääkida Janek Õiglane (Audentese SK, seitsmevõistluse rekord 5739 punkti), Karl Robert Saluri (KJK Järvala, 6051 p), 2017. aasta võitja Kristjan Rosenberg (Tallinna SS Kalev, 5986 p) ning eelmisel aastal sakslase Kai Kazmireki järel teiseks tulnud Hans-Christian Hausenberg (Tartu SS Kalev, 5804 p).

Välisvõistlejatest on teiste seas stardis pika karjääri jooksul mitmeid rahvusvaheliste tiitlivõistluste medaleid võitnud ukrainlane Oleksi Kasjanov (6254 p), sakslased Tim Nowak (5906 p) ja Manuel Eitel (5807 p), soomlased Elmo Savola (5639 p) ja Juuso Hassi (5529 p) ning lätlane Reinis Kregers (5777 p).

Naiste viievõistluses on stardinimekirjas 16 mitmevõistlejat. Tiitlit tuleb kaitsma U20 vanuse viievõistluse maailmarekordiomanik, 19-aastane ukrainlanna Alina Šuhh (4550 p), kes on Tallinnas triumfeerinud kahel viimasel aastal. Talle pakuvad eelkõige konkurentsi Läti rekordinaine, rahvusvaheliste tiitlivõistluste medalist Laura Ikauniece (4496 p), sakslannad Celina Leffler (4347 p) ja Vanessa Grimm (3947 p). Eesti sportlastest on stardis Margit Kalk (Tartu SS Kalev, 3875 p), Katre Sofia Palm (Audentese SK, 3702 p), Marite Ennuste (Kuusalu SK, 3649 p), Leanne Siimumäe (KJK Kose 2000, 3632 p) jt.