Esialgse info kohaselt, said kokku reka, mikrobuss ja sõiduauto.

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Maria Gonjak ütles, et teade liiklusõnnetusest tuli kl 16.55 ning selles kirjeldati, et Tallinna-Tartu maanteel Koigi ristis on reka risti teel.