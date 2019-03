Paide linnameeskonna mäng avab Premium liiga uue hooaja

Paide Linnameeskonna peatreener Vjatšeslav Zahovaiko: "Läheme uuele hooajale hea tundega vastu. Meeskond on talvised koormused kenasti üle elanud ja kogu meie ettevalmistusperiood on läinud plaanipäraselt. Mängust rääkides, siis juba esimeses voorus kohtume tiitlikaitsjaga. Kalju on suutnud oma tuumiku säilitada ning tuua rida täiendavat jõudu, mistõttu leian, et Kalju on märksa tugevam meeskond kui eelmisel hooajal. Seda näitas ka superkarika finaal. Igal juhul me austame vastast ja teame, et kui kaotame hetkeks valvsuse, karistatakse meid kohe. Oma ideede elluviimiseks peame olema väga fokusseeritud, pingutama ja andma endast kõik. Loodetavasti väljak on heas seisukorras ning mõlemad meeskonnad pakuvad publikule head dünaamilist mängu. Siinkohal tahan soovida kõikidele meeskondale head hooaja algust!"