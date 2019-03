Paide linnameeskond paneb käima fännibussid

Projekti eestvedaja ja Paide linnameeskonna kogukonnajuht Arto Saar selgitas, et 2019. aasta saab loodetavasti olema Paide linnameeskonnale väga edukas ja läbimurdeline aasta. „Üheks edu aluseks on alati toetav ning kokkuhoidev fännibaas ja kogukond, mis on justkui lisamängijaks platsil,“ ütles ta. „Et kõik fännid ja noormängijad saaks kogu maakonnast tulla mängudele, muretsemata transpordi võimaluste pärast, oleme loonud fännibusside võrgustiku, mis peaks olema ainulaadne Eestis.“