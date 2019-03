Türil toimuva teraviljafoorumi põhitähelepanu sektori majanduslikul kestlikkusel

Täna Türil toimuval Teraviljafoorumil 2019 uuritakse, kuidas kohaneda muutuvate oludega. Viimsed aastad on näidanud, et heitlikud on olnud nii ilm kui ka turud – liigniiskusele on järgnenud põud ning turuhinnad on suures vahemikus kõikunud. Foorumil analüüsitakse teraviljakasvatuse finantseerimise, efektiivsuse tõstmise, turgude, riskijuhtimise ja sordikaitse küsimusi.