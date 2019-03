Minister Iva: sotsiaaltöötaja on otseses mõttes superinimene

Minister Kaia Iva sõnul on uute põlvkondade ootus, et hoolekandeteenused oleksid võimalikult kvaliteetsed ja pakuksid inimestele personaalset lähenemist. „Arusaadavalt on abivajajate ja nende lähedaste mured ning olukorrad erinevad. Hoolekandeteenused peavad olema paindlikud ja arvestama nende eripäradega,“ ütles sotsiaalkaitseminister. „Sotsiaaltöötajatelt oodatakse, et nad oleksid samaaegselt empaatilised, kiired, kannatlikud, paindlikud, head suhtlejad jpm. Sotsiaaltöö on kahtlemata üks tänuväärsemaid ja raskemaid töid – see on töö inimestega, see on töö inimeste muredega.“