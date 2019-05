Pea viiendik Järvamaa ettevõtetest plaanib sel aastal palgata uusi töötajaid

Uute investeeringute osas on maakondade ettevõtted samuti Eesti keskmisest pisut passiivsemad. Näiteks Jõgevamaal plaanib 50 tuhande euro piiri ületavaid investeeringuid 11 protsenti VKE-dest, kuid ka see jääb alla Eesti keskmisele (12 protsenti). Viljandimaa ja Järvamaa järgnevad vastavalt 8 ja 7 protsendiga. Samuti on Jõgevamaa ettevõtted digitaliseerimise küsimuses pisut passiivsemad jäädes 42 protsendiga alla Eesti keskmisele (52 protsenti). Samas Järvamaa VKE-dest peavad digitaliseerimist väga oluliseks 55 protsenti ettevõtetest ning koguni 58 protsendi Viljandimaa ettevõtete jaoks on digitaliseerimine prioriteetide seas. Piirkonna agaramad investeerijad toimetavad põllumajandus- ja metsandussektoris.