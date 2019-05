Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Pärnu maakohus tunnistas süüdi Järvamaal tegutsenud mehed, kes müüsid osaühingule Udeva Transport liisitud autod võltsitud paberite abil välisriikide kodanikele.



* Aastaid ajahambast puretuna seisnud Rutikvere meierei Jõgevamaa ja Järvamaa piiril avas pidulikult uksed. Selle ülesehituse võttis ette põllumajandusettevõtja ja Eesti aasta põllumees 2016 Lembit Paal, kes näitab meiereis nüüd läbivaadet Eesti piimandusajaloost.



* Veel on Türi lauluväljakul käimas hoogsad tööd ja valmimas kivisillutisega kaetud plats, kuhu juba nädala pärast astuvad sadade Järvamaa laulu- ja tantsupiduliste jalad. Esimese suurema katsumuse läbib vastne tantsupõrand juba eeloleval nädalavahetusel tantsurühmade peoproovidel.



* Teisipäeva pärastlõunal saabus Paide Lembitu parki kaks betoonis lauatenniselauda, mille eest tuleb linna noortel tänusõnu öelda kaheksale Paide gümnaasiumi noormehele.



* Sel laupäeval peetav Ramuddeni V Valgehobusemäe rattamaraton on korraldajate meelest korda läinud siis, kui kohal on tuhatkond ratturit.



* Sel laupäeval, nagu viimastel aastatel Türi lillelaada nädalavahetusel ikka, peetakse Türil endise metsakombinaadi maa-alal romuautode kestussõitu «Kesk-Eesti romuring 2019». Ettevõtmise üks korraldajatest, Meeme Juhkam, ütles, et mõõduvõtt tuleb eelmiste kordade headuses ning osaliselt kõvakattega teest ja osaliselt pehmemast pinnasest koosnev radagi on sama.