Kodutütarde oskusi testitakse 17-tunnisel võistlusrajal

17.-18. maini aset leidev „Ernake“ toimub sel aastal Läänemaal Tuksi ja Nõva piirkonnas. Võistlusmatka eesmärgiks on kontrollida võistkondade võimet täita etteantud ülesandeid, testida nende füüsilist vastupidavust, olles rajal 17 järjestikkust tundi ning arendada nende meeskonnatöö oskusi. Ernakese võitja kuulutatakse välja 18. mail orienteeruvalt kell 20.00.

„Kodutütarde organisatsiooni üheks peamiseks ülesandeks on kasvatada noortes valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust õpetades neile otsustamis- ja vastutusvõimet, Eestimaa looduse tundmist, oskust märgata kaaslasi ning palju muud,“ on Kodutütarde peavanem Ave Proos uhke iga tüdruku üle, kes oma vaimsed ja kehalised võimed „Ernakese“ rajal proovile paneb. Ta lisab, et ainult mugavustsoonist välja astudes on võimalik testida tüdrukute valmisolekut teha meeskonnatööd, oskust anda esmaabi või sitkust läbida ööpimeduses kümneid kilomeetreid.

Raja pikkus on ligikaudu 40 kilomeetrit ning võistkondadel tuleb jalgsi ja varjatult liikudes täita etteantud ülesandeid. Võimalikud ülesanded kontrollpunktides on Eesti põhiseaduse tundmine, meditsiin, morse, paadisõit, luure, käsiraadiojaama kasutamine, takistusrada, tähelepanu- ja üllatusülesanded.

Raja pikkus on ligikaudu 40 kilomeetrit ning võistkondadel tuleb jalgsi ja varjatult liikudes täita etteantud ülesandeid.

„Rada planeerides panime pigem rõhku tüdrukute oskustele lahendada ülesandeid meeskonnana. Siiski on rajal põnevaid nüansse, seega on oluline liikumise strateegia hästi läbi mõelda. Lisaks tuleb kogu raja vältel lahendada lisaülesannet, mida hetkel veel saladuskatte all hoitakse,“ kommenteeris võistlust peakorraldaja Kaidi Sits.

Kodutütarde põnevaim ja kõige oodatum sündmus toimub tänavu juba 17. korda. Eelmisel aastal pärjati võitjaks Tartu ringkonna võistkond. Võitjatel on võimalus juba augustkuus sõita Eestit esindama Rootsi Vällingesse noorte militaarsportlikule võistlusele.