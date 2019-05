Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Veel paar aastat tagasi vaatasid paidelased pika pilguga sellele, kui keset suve ühtäkki pool keskväljakut jalakäijatele ümber kohendati, linnasüdamesse euroalustest istumiskohad sätiti ja koguni veokikastitäis liiva veeti, et rannavollelahinguid pidada. Nüüd oodatakse südasuvist ruumieksperimenti juba põnevusega: mis siis tänavu kavas on?



* Tallinna–Tartu maantee ääres Paia ristis teeb 30. mail uksed lahti Alexela tankla koos Tikupoisi kohvikuga. Lastele mänguväljak, teelistele pesemisvõimalus, janustele Tikupoisi vesi või õlu, väliturg, pangaautomaat – tankla eestvedajad on proovinud leida miljon põhjust, miks maanteelt Imavere juures korraks maha keerata.



* Paar aastat tagasi pälvis paidelane Anu Puusepp linna kauneima kodu tiitli ja et aeda ikka lilleilu jätkuks, on tema puhul Türi lillelaadal käia iseenesestmõistetav. Türi lillelaada suurimaks plussiks peab Puusepp laia kaubavalikut. Eile naasis ta laadalt hiiglasliku lilleampliga, mis ripub aias aukohal. «Suure lilleampli ostangi alati just Türi lillelaadalt, tunnen juba neid müüjaid,» sõnas ta.



* Kolmapäeva pärastlõunal andis Paide gümnaasiumi direktor Urmo Reitav õpilastele teada, et paneb juhiameti maha isiklikel põhjustel, mis on seotud tervisega. Järva Teataja andmeil polnud koolipere direktori tööga juba pikemat aega rahul, heites talle ette liigset koolist eemalviibimist.



* Üha enam pööravad suurürituste korraldajad tähelepanu sellele, et vähem tarvitada ühekordseid plastnõusid ja söögiriistu või siis üldse keelustada nende kasutus. Oluliselt plastivabam on järgmisel nädalalõpul Türil ka Järvamaa laulu- ja tantsupidu. Peo korraldusmeeskond on löönud käed MTÜga Topsiring eesmärgiga säästa keskkonda ning kutsuma järvalasi selle sammuga üles olema keskkonnasõbralikuma Eesti poolt. Seetõttu müüakse peol kõiki lahtiseid jooke vaid korduvkasutatavates topsides.



* Soome kunstnik Raija Merilä otsustas kaaslase Ilkka Porkkaga kodumaa tolmu jalgelt pühkida ja kolida lõunasse. Mitte küll eriti kaugele, vaid kohe lõunapiiri taha eestlaste sekka, kellel on kunstniku südames olnud eriline koht juba aastakümneid. Et end siinkandi rahvale tuttavamaks teha, sättis Raija Merilä selle nädala algul Paide kunstikooli hoonesse üles 93 maali.



* Kui tavaliselt võetakse lemmikloomaks kass või koer, siis Aravete KETEs elav Merly Lindlaan otsustas hoopis tuhkrute kasuks. Nüüd on üks tema armsatest närilistest isegi näitusel esikohale tulnud.



* Eestile tiiru peale teinud ja Käravetel maandnud Ambla noortekeskuse noortejuhendaja ja kohaliku kultuurimaja direktori kohusetäitja Merle Trestip (32) on üks eriline naine. Eriliseks ei tee teda siiski kaks töökohta, pigem vints ja mudamülkad.



* Hiljuti oma saja aasta juubelit tähistanud türilane Salme Vahtra on tegusa ja toimeka naisena olnud eeskujuks neljale järeltulevale põlvele. Oma pika elu jooksul on ta teinud ränkrasket tööd, kuid leidnud sealt kõrvalt ka aega tegeleda asjadega, mis teda tõeliselt rõõmustavad.