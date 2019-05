U20, U18 ja U16 mitmevõistluse võistkondlikud Balti meistrivõistlused toimuvad Jekabpilsis

U16 vanuseklassi kergejõustiklastele on see esimene rahvusvaheline kogemus Eesti koondisega. Selle vanuseklassi koondislased on seni näidanud suurepäraseid tulemusi nii TV 10 Olümpiastarti sarjas kui omavanuste Eesti meistrivõistlustel. Noormeestest kuuluvad koondisesse Marten Roasto, Jaroslav Sivuha, Harry Richard Jääger ja Valter Eric Viiser. Neidudest konkureerivad Läti ja Leedu eakaaslastega Liisa-Maria Lusti, Anna-Maria Millend, Kaireen Penek ja Elisabeth Pihela.