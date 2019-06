Balti meistrivõistlustel tulevad Eesti eest välja ka Grit Šadeiko ja Olavi Allase

Meeste kettaheites on meie esinumbriks Martin Kupper, kuulitõukes läheb head tulemust jahtima Kristo Galeta. Naiste vasaraheites on kohal meie kaks esimest numbrit - Eesti rekordinaine Anna Maria Orel ja Kati Ojaloo.

Meeste 1500 m on Eesti esinumbriks Olavi Allase, kellele lisaks on sel distantsil stardis 3000 m takistusjooksja Kaur Kivistik. Rasmus Kisel teeb kaasa oma põhialal 800 m jooksus.

Eesti koondise juht Kristel Berendsen tunneb heameelt, et igal alal on Eesti eest kaks sportlast väljas. "Alati on mõned tipud samal ajal teistel võistlustel - näiteks Magnus Kirt võistleb seekord Teemantliiga etapil Oslos - aga suures plaanis suutsime sel aastal kõik alad ära katta nii hästi kui võimalik ja ühtegi tühja kohta pole. Tulemuste osas on keeruline midagi ennustada, tean, et Läti paremik võistleb samal ajal Itaalias ja Leedu osalejate nimekiri pole meieni jõudnud," ütles ta.