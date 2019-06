Linnameeskond jõuab nädalavahetusel hooajaga poole peale

Pühapäeval kl 19 pannakse pall mängu rahvusstaadionil A. Le Coq Arenal, kus tabeliliider FC Flora on vastu võtmas Paide Linnameeskonda, kes neljandal positsioonil neist 7 punktiga maha jääb.

Hooaja esimeses omavahelises mängus teenis minimaalse 1:0 võidu Flora ning midagi lihtsat ei ole neil oodata ka seekord. Nimelt on Paide suutnud viimase kolme kohtumisega lüüa koguni 17 väravat ning juunikuus on nad punkte kaotanud vaid korra, sedagi just A. Le Coq Arenal, kus 1:1 viik tehti teise tiitlipretendendi FCI Levadiaga.