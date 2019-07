Paide linnameeskonnaga liitus Brasiilia mängumees

Bruno Souza Caprioli tunnistas, et on Euroopas mängimise võimalust oodanud päris kaua ning on väga õnnelik Paidega liitumise üle. „Soovin klubi tänada selle usalduse eest ning olen uueks väljakutseks valmis,“ ütles ta. „Mul on olnud hea võimalus kahe eelmise nädala jooksul meeskonnaga treenida ning saada aimu klubi ambitsioonidest. Annan omaltpoolt kõik, et aidata tugevdada meie positsiooni esinelikus ning loodetavasti saame järgmisel aastal end Premium liiga kõrval proovile panna ka UEFA Euroopa Liigas.“ (JT)