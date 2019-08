Pehme Sisustus rannavolle etapil osales selle suve rekord arv inimesi

Võistluse eestvedaja ja IMsport/ Järvamaa peatreener Ilmar Mõttus kirjutas oma Facebooki lehel, et tulevikku vaadates on plaan laieneda veelgi. "Seerjavõistluse suur populaarsus, õhtuste harrastusmängijate hulk ja Väätsale teed leidvad suvised võrkpallilaagrid on viinud mõttele, et hädasti oleks vaja teha kolmele suurepärasele väljakule neljas lisaks. Mõtted selles suunas juba liiguvad ja kui kõik hästi läheb, siis uuel kevadel ongi platse 4."