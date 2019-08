„Meie tuleviku alal“ pakutakse arvamusfestivalil teaduspõhist arutelu Eesti tuleviku üle

„Tahame selle ühisettevõtmisega juhtida tähelepanu sellele, et Eesti ei oleks see, mis ta on, kui meil ei oleks sada aastat tagasi loodud rahvusülikooli ja oma teaduskeelt. Teiseks tahame tekitada usku, et see, mis on meid siia toonud, viib meid ka edasi. Usume, et Eesti tulevik sõltub suuresti sellest, kui palju võetakse kuulda teadlasi ja kui palju teadlased ise suudavad end kuuldavaks teha. Jagame veendumust, et parem tulevik on teadmis- ja teaduspõhine, millest on kantud ka meie ühine festivalilava,“ sõnas „Rahvusülikool 100“ nõuandva kogu esimees professor Margit Sutrop.