Arvamusfestivalilt tulevad ettepanekud riigi pikaajalistesse reformidesse

„“Eesti 2035" strateegia koostamine on tänaseks poolel teel ning Arvamusfestivali arutelud ja mõtted oluline osa selles. Tahame jõuda novembrikuuks vajalike reformide kokkuleppimiseni, mistõttu on festival hea võimalus kõik kannapöördeid ja uusi arenguid võimaldavad mõtted välja käia," ütles riigikantselei strateegiabüroo direktori asetäitja Eili Lepik.

Rahandusministeeriumi strateeg Magnus Urb lisas, et kandvad ja pikaajalistest sihtidest lähtuvad reformid jõuavad uue aasta alguses valmiva strateegia kaante vahele. "Kogume kahe päeva jooksul nii meie ala aruteludes osalejatelt kui ka kõigilt külastajatelt mõtteid ja ideid ning soovime neid pärast analüüsi ja edasiarendusi kasutada strateegia koostamisel," märkis Urb. "Nüüdne reformikorje on jätk seni toimunud üle-eestilistele seminaridele, ekspertide ning partneritega aruteludele."

Reformid lähtuvad juuni lõpuks visandatud viiest strateegilisest sihist, mis keskenduvad inimese tervisele ja haridusele; uuendusmeelsele ja tugevale majandusele; mitmekesisele loodusele; avatud ja hoolivale ühiskonnale; ning usaldusväärsele ja inimkesksele riigijuhtimisele.

Rahandusministeeriumi strateeg Magnus Urb lisas, et kandvad ja pikaajalistest sihtidest lähtuvad reformid jõuavad uue aasta alguses valmiva strateegia kaante vahele.

Selleaastasel Arvamusfestivalil on eraldi Eesti 2035 ala, kuhu oodatakse kõiki arutlema Eesti tuleviku teemadel. Strateegiaga seotud esimene arutelu toimub reedel, 9. augustil kell 18 pealkirja all "Eesti 2053", kus mõtlevad ja väitlevad Eesti president Kersti Kaljulaid, riigikantselei strateegiabüroo juht Henry Kattago, OECD vanemnõunik Annika Uudelepp, Praxise juht Tarmo Jüristo ning produtsent ja koolitaja Ivo Visak. Arutelu keskmes on, kas pidevad uuendused ja tehnoloogia areng aitavad suurendada meie ühiskonna ühtsust ja teenustele ligipääsu ning heaolu või mitte.

Laupäevast arutelu "Aastal 2035 õpin ja töötan, kui tahan" veab Eesti Noorteühenduste Liit ning see keskendub muudatustele hariduses ja tööturul. Arutelus vahetavad mõtteid Kea Kruuse, Steven-Hristo Evestus ja Ulvi Vilumets. Valdkondlikku ekspertnõu annavad Heleri Reinsalu riigikantseleist ja Tanel Ross rahandusministeeriumist. Laupäevane viimane arutelu kell 18 võtab kahe päeva arvamused kokku ning koos kõigi osalejatega tehakse läbi strateegia koostamise kiirkursus. Plaan on üheskoos analüüsida laekunud ettepanekuid ning sõnastada koos – kes me tahame olla ja kuhu ühiskonnana areneda aastaks 2035 ning mida selleks on teha vaja.

Eesti 2035 ala moodustavad riigikantselei, rahandusministeerium, #kuidasmekestame algatus, Riigikogu Kantselei, Avatud Eesti Fond, Eesti Koostöö Kogu, Riigikogu Arenguseire Keskus ja Arengukoostöö Ümarlaud. Eesti 2035 ala kutsub inimesi avaldama arvamust riigi ja inimeste tulevikust ning käekäigust.