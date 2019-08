Väätsa ühineb Paidega

Väätsa jalgpalliklubi juhatuse liige Taavi Parts: "Olen kursis Paide Linnameeskonna praeguse tööga ja nende tulevikuplaanidega ja soovin, et ka Väätsa lastel oleks võimalus kuuluda nende süsteemi ja olla osa Paide Linnameeskonna tulevikust. Mulle meeldib kuidas Linnameeskond Järvamaa jalgpalli veab, ja ei näe põhjust, miks Väätsa ei peaks nendega samas paadis olema. Paide Linnameeskonna all on juba tänaseks treeninggrupid Tapal, Järva-Jaanis, Aravetel, Koerus, Türil, Kärus, Paides, Roosna-Allikul ja Tarbjal. On loogiline ja õige valik, et ka Väätsa liituks selle suure pere, süsteemi ja klubiga. Tehes koos ühte asja ja olles ühise eesmärgi nimel väljas, on lõpptulemus kindlasti parem! Olen kindel, et Väätsa jalgpallilaste tuleviku mõttes on see hea ja õige valik!"