Tulenevalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusest on kõigil omanikel kohustus ehitisregistris andmed üle kontrollida ja need vastavalt seadusele korrastada. Ehitisregistri andmete korrastamiseks on seaduse kohaselt aega kuni 2020. aasta 1. jaanuarini.