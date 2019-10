Elron viib kino Järvamaal sõitvatesse rongidesse

„Kui juba ajalooliselt on rongid olnud osaks paljude klassikaliste filmide stsenaariumitest, siis nüüd saame teha ise jätkuvat ajalugu ja näidata filme rongides, tutvustades uudisteoseid just ka rongisõitjatele,“ sõnas Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuht Mariis Adamberg.

„Rong on kiire ja mugav transpordivahend, millega reisides saab enda reisiaega sisustada nii töö tegemise kui ka kultuuri nautimisega. Kui enamasti tuleb reisijatel filmi vaatamiseks kasutada enda tahvelarvuteid, siis Kino maale projekti raames saavad filmikultuurist osa kõik 7.-27. oktoobrini Elroni rongides reisivad filmihuvilised,“ sõnas Adamberg.

"Kino maale festivalikavas on 10 erinevat programmi ja kokku üle 60 filmi. „Rongianimatsiooni“ eriprogramm teeb läbilõike kogu festivali filmiprogrammist ja toob tänavu rongides ekraanile Taani lühimängufilme ja Eesti värske animatsiooniloomingu, pakkudes põnevat filmielamust nii väikestele kui suurtele,“ selgitas filmifestival Kino maale peakorraldaja Indrek Jurtšenko, kes lisas, et animatsioonid linastuvad Elroni rongides, et kinokultuur jõuaks erinevatesse Eestimaa paikadesse.