Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Teadjamehed ja -naised on oma sõna öelnud – kohe Paide Vallitorni kõrval on vaat et Põhjamaades seni avastatutest võimsaim energiasammas. Neljapäeva lõuna paiku käisid ärimees Urmas Sõõrumaa pendliga, tuntud pendli- ja feng shui spetsialisti, arhitekt-geobioloogi Rein Weberi lesk Anu vitsadega ja keskkonnateaduste doktor Reet Priiman mobiiliäpiga loetud sammud Vallitornist idas tokkidega tähistatud platsil. Mõõtjad olid ühel meelel: osutatud paigal on võimas energiaväli, mis voogab altpoolt maakoorest ja ülalt kosmosest. Nad ütlesid, et nende järeldus pole esoteerika, vaid loodusteaduslik mõõde.

* Suve alguses paigaldas Paide linnavalitsus kolmele tänavale kiirustabloo. Esimeste kokkuvõtete põhjal näib, et piirkiirusest mõni liikleja suurt lugu ei pea ja vajutab gaasi põhja nii kesklinnas kui ka vaiksematel kõrvaltänavatel. Paide linna korrakaitsekomisjoni esimehe Margus Nurmiku hinnangul on olukord nelja kuu andmeid vaadates päris halb. Igal tänaval ületatakse kiirust kogu aeg ja suurimad kiiruseületused küündivad uskumatutesse kõrgustesse.

* Kuigi Türi vallavolikogu esimees Andrus Eensoo lubas kuu aja eest Väätsa prügila aktsiate müügile pidu­rit tõmmata, otsustas volikogu üle­eile, et müügiplaan jääb jõusse. Neljapäevasel erakorralisel istungil jättis vallavolikogu küll jõusse suvise otsuse müüa osalus ASis Väätsa Prügila, kuid muutis tähtaegu ning soovis ettevõtte juhtkonnalt rohkem teavet majandustulemuste ja tulevikuplaanide kohta, et kohendada enampakkumise alghinda ja müügiviisi.

* Järva vallas Köisi ja Müüsleri kandis on kohalikud inimesed silmanud majade ümber luusimas karvutut hunti, kes ei pelga sisse põigata isegi hoovidesse. Kui esialgu ei saanud inimesed aru, kas loom on koer või hunt, siis nüüd on nii jahimehed kui ka keskkonnagentuuri spetsialist kinnitanud, et ta on siiski metsaasukas.

* «Meil ei ole vaba aega!» hüütab brigaadijagu Ukraina ehitusmehi ühe Paide objekti soojakus ajakirjaniku küsimise peale, mida nad pärast tööpäeva Paide vahel ka teevad. «Tulime siia tööle, vaba aega veedame kodus.» Ukrainast Eestisse ehitama tulnud mehi ei maksa võrrelda antiikaja galeeriorjadega, kelle aere rebivatele kätele andis hoogu turjal laksunud piits. Need Taga-Karpaatiast pärit mehed on kõrge motivatsiooniga ja tahavad aja võimalikult tõhusalt rahaks keerata. «Ukrainlased on maailmas töökuselt teisel kohal. Ainult hobune töötab rohkem,» deklareerib Kristian Ruzhella. Eesti keeles oskavad kõik mehed tere öelda. Üksikud teavad veel mõnda muud sõna lisaks.

* On sügisene õhtupoolik kerge tuule ja vihmasabinaga. Temperatuur on õues 11 kraadi ja vesi Roosna-Alliku järves 10 kraadi. Viis naist võtavad end paadikuuris trikoo väele ja sulpsavad vette. Ei nad kilju ega ohi. Nad lihtsalt ujuvad, nagu poleks selles midagi ebatavalist. Ega olegi, sest see on nende naiste igapäevarutiin.