Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Kui Viljandi valla sotsiaaltöötaja lõpetas Viiratsis eakatega kohtumisel sõnavõtu lausega, et hoolde­kodudes pole olukord üldse nii hull, kui mõnel pool ajakirjanduses on väidetud, võttis riigikogu liige Kalle Grünthal oma arvutis lahti foto voodis lebavast vanurist, kellel oli padi või lina näo peale seotud, ja lasi arvuti rahva seas ringi käima. Grünthali ütlust mööda oli ta saanud selle pildi ühelt Eestis tuntud näitlejalt ja pildil olev vanainimene oli Grünthali teada selle näitleja ema.

* Paides sündinud ja siin oma jalgpalluriteekonda alustanud legendaarne ründaja Tarmo Neemelo peab oma karjääri viimase mängu laupäeval, kui Paide linnameeskond võõrustab linnastaadionil kell 13 algavas Premium liiga viimase vooru mängus FCI Levadiat. Tarmo Neemelo ütles, et on olnud profimängija ligi 20 aastat ja vanus pressib peale. «Ükspäev tulnuks niikuinii see otsus vastu võtta ja mul on hea meel lõpetada seal, kus jalgpalliga alustasin – Paides, mängides oma kodulinna eest,» lausus ta.