Kesk-Eestis arvesta õhtul ja öösel ülilibedate teedega

Vihma- ja lörtsisadu on koondunud Harjumaale, mujal on ilm suurema sajuta. Teepinna temperatuurid on Lääne-Eestis tõusnud plusspoolele, kuid ida pool nullis või kerges miinuses. Libeduse oht on suur Kesk- ja Ida-Eesti väiksematel maanteedel.