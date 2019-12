Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Ei ole just tavaline, et eluaegsed korteriinimesed pakivad Harjumaal oma seitse asja kokku ja kolivad Peetrisse. Mitte sinna Tallinna lähedale, vaid Järvamale Peetri alevikku. Üks perekond – perepea Steve, pereema Kristi, tütar Joseliine ja poeg Jesse Lion, koer Pipa ja kass Nööp – poolteist aastat tagasi just sellise otsuse tegi ning sellest sügisest on Peetris hakanud juhtuma. Esmalt oli hoovimüükide ja kodukohvikute päev ning selle kuu alguses tuleb kahepäevane jõulumaa.