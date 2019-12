Reformierakond jätkab Järva vallas sellise seltskonnaga

Järva valla piirkonna juhi Rait Pihelgase sõnul seisab Reformierakond selle eest, et Järva vald oleks edumeelne täna ja homme. Selleks, et rahvastik ei väheneks maapiirkondades on vaja tagada head lasteaiad ja koolid, head ühendused ja kiired ja täpsed menetlused vallas, et üksi ettevōtmine ei jääks toppama bürokraatia taha.