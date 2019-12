Sel nädalavahetusel avatakse Paia ristis jõuluturg

„Koostöös peitub jõud! Tikupoisi restorani juhatuse liige Urmas Johanson leidis võimaluse taluturul pakkuda võimalust Järva valla tegijatele ning sellest kohtumisest lükkasime käima idee, millest tänaseks on sündinud peagi aset leidev jõuluturg. Paia ristis asuv Tikupoisi restoran on suurim Eesti teeäärne restoran, kus käib tuhandeid külastajaid ning leiame, et see on parim võimalus teelistele tutvustada Järva valla tublisid tegijaid!“ ütles Järva vallavanem Rait Pihelgas.