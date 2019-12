Spordiklubide liidu liikumiskampaania jätkub täna

Detsembris alustas Türi Spordiklubide Liit kampaaniat "Uueks aastaks vormi". Igal detsembrikuu esmaspäeval, sh ka täna oodatakse huvilisi kl 18-18.30 Türi linna võimlasse. Võimlas antakse juhised ja täpsemad ülesanded kuhu ja kuidas liikuda. Tegevus toiub õues ja on jõukohane nii lastele kui ka täiskasvanutele. Samuti võib liikuda üksi või grupiga.

Tänaseks päevaks on kampaanias kolm etappi on läbi ja kaks veel ees. Liikumisüritusest on osa võtnud juba 59 inimest. Kõikide osalejate vahel loositakse viimasel etapil välja auhindu.