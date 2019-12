Politsei soovib turvalisi ja rahulikke jõulupühi

„Pühademeeleolu kajastub ka liikluses, kui kõigil tuleks varuda tavapärasest veidi rohkem aega sihtkohta jõudmiseks,“ ütleb politseikolonelleitnant Toomas Malva. „Selleks, et kõik jõuaks turvaliselt koju ja lähedaste juurde, soovitame olla kannatlik ning mõistev teiste liiklejate suhtes. On ju eesmärk tervena kohale jõuda, mitte sattuda õnnetusse või seda juhuslikult põhjustades sekeldustesse.“

Malva sõnul on politsei pühade ajal väljas suuremate jõududega, et tagada turvalisus nii liikluses kui ka teistes avalikes kohtades. „Pühade ajal suureneb tõenäosus alkoholi tarvitamiseks, kuid tuleb meeles pidada, et nii endal, lähedastel kui teistel ümbritsevatel inimestel säiliks peomeeleolu. Seega tundke enda piiri ja pidage sellest kinni,“ lisab Malva.