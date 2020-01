2020. aastal ootab Paidet ees väga eriline juunikuu

Korraldajad kirjutavad, et 19. juunil kogunevad kaugemalt pärit vanatehnikahuvilised Paide Vallimäele. Oodata on külalisi vähemalt Soomest ja Lätist.

Põhisõit kestab neli päeval, kõigil osalejal on võimalik Eestimaa südamest jaanilaupäeva õhtuks koju jõuda. Päevane läbisõit on ligi 200 kilomeetrit, kogu sõit on veidi üle 800 kilomeetri pikk.

Ka 2015. aastal said järvakad suursõidust osa. 2000. aastast vanasõidukite suursõite korraldanud Tõnu Piibur ütles toona maakonnalehele, et kirjas oli 173 mitmes vanuses masinat. «Need on kirja pandud sedaviisi, et kõik ei pruugi kõiki etappe täies mahus kaasa sõita,» lausus ta. «Inimesi on ettevõtmisega hõivatud üle kolmesaja.»