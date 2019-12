Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Nagu mõni teine omavalitsus, kutsus ka Paide linnavalitsus 15. detsembrini tänavu esimest korda linlasi toetama suurt aastavahetuse ilutulestikku. Lubati, et kõik toetajad märgitakse ära Paide Linnalehes ja teistes linna infokanalites. Paraku kukkus aktsioon läbi. Paide linnavalitsuse avalike suhete spetsialist Maarit Nõmm selgitas, et kuigi eesmärk oli kogukonda kaasata, siis sellisel moel rahakogumine ei toimi, pigem tekitas linlastes pahameelt. «Vahepeal oli keegi naljanina kandnud ilutulestiku toetuseks linnavalitsuse kontodele ühe sendi ja ilmselt näitas, mida ta sellisest asjast arvab,» ütles Nõmm.

* Terviseamet andis teada, et jaanuaris on ilmselt oodata gripi­puhangut. Sama meelt on ka Järvamaa perearstid, kelle andmetel on praegu grippi haigestunuid vähe, aga kui lapsed jälle kooli ja lasteaeda lähevad ning täiskasvanud tavapärase koormusega tööle naasevad, hakkab viirus hoogsamalt levima.