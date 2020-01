Kasutatud sortidest teavitamine ehk kes minevikku ei mäleta, see elab tulevikuta

Riik kogub sordiandmeid eesmärgiga saada teada, milliseid sorte kasutavad põllumajandustootjad. See on oluline samm selleks, et tulevikus saaks Eestis kasvatada uuemaid ja veelgi paremaid sorte, kirjutab Maaeluministeeriumi taimetervise osakonna nõunik Kristiina Digryte.