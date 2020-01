Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Olukorras, kus perearstidel on tööd üle pea ja osa nimistuid pole üldse arsti leidnud, päästab üha enam päeva perearstide kaugnõustamine, mida Paide Vee perearstikeskus on edukalt teinud juba poolteist aastat. Vee perearstikeskuse perearst Ingrid Alt sõnas, et igas olukorras pole inimesel üldse tarvis arsti juurde tulla. «Suurem osa inimesi kasutab iga päev arvutit ja seetõttu pole keeruline oma tervisemurest arstile e-nõustamise kaudu teada anda,» ütles ta.

* Eelmisel suvel kirjutas Järva Teataja, et Paides Tallinna tänavas avatava 19. sajandi muuseumi-tegevuskeskuse ehitus peaks lahti minema 2019. aasta lõpus. Praeguseks on selge, et muuseumi ehitus lükkub veidi edasi ja avamine jääb järgmisse kevadesse. SA Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseumi juhatuse liige Ants Hiiemaa ütles, et ehitaja kandidaadid on olemas, aga praegu käib kaalumine, keda võtta, keda jätta. Ta lisas, et ehitushanke võitja peaks selguma lähinädalatel.

* Kui päästjad läinud tööaastast kokkuvõtteid tegid, said nad Järvamaa kohta nii vee- kui ka tulesurmade lahtrisse kirjutada nulli. See on Eestis erakordne! Viimane hukkunuga tuleõnnetus oli 2018. aasta jaanuaris, mil Paide linnas Viraksaares jättis suvilapõlengusse oma elu üksik meesterahvas.

* Eelmise aasta automüügistatistikast ilmneb, et järvalased on pöördunud hübriidautode usku. Esindusest ostetud sõidukitest lausa 42 protsenti olid hübriidautod. Amservi Paide esinduse juht Olev Põldme ütles, et esindus müüs eelmisel aastal 147 sõidukit, nendest 99 olid uued ja 48 kasutatud. Kõige aktiivsemad müügikuud olid märts ja aprill.

* Paide politseimajas valmis hiljuti lastele mõeldud ülekuulamistuba. Politsei- ja piirivalveameti teabehaldusbüroo vanemkoordinaator Karin Sadam selgitas, et laste ülekuulamistuba erineb tavapärasest, pigem kantseliitlikust ametniku kabinetist selle poolest, et on sisustatud lapse huve silmas pidades. See vähendab lapses ärevust ja hirmu menetlustoimingu ees. «Näiteks on seal ka väiksemale lapsele sobiva kõrgusega laud, millelt ta pliiatseid võtma ja joonistama ulatub,» lausus ta. «Samuti on seal diivan või tugitool, mis võimaldab lapsel valida talle mugavam istumisasend ja ta tunneb end turvalisemalt.»