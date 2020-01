Valla võrkpalliliiga sai põnevust juurde

Teise vooru põnevaim kohtumine toimus Matikaineni sõnul Koeru spordihoones, kus kohtusid tabeliliidrid Järva vallavalitsus ja Latter. Oodatult tasavägise kohtumise võitis Latter 2:1.

Leo Matikainen ütles, et kokkuvõttes on tabeliseis põnev, sest punktivahed on väikesed ja osadel võistkondadel ka üks mäng vähem peetud.

Liidriks on hetkel Imavere kaheksa punktiga kolmest mängust. Turvaliselt liidrid end aga tunda ei saa, sest nende kannul on seitsme punktiga Latter (kolmest mängust) ja Järva-Jaani (neljast mängust) ning kuue punktiga Järva vallavalitsus (kolmest kohtumisest). Ka tabeli alumisest nelikust võivad veel kõik võistkonnad hellitada lootust play-off mängudeks jõuda tabeli ülemisse poolde. Nii on Aravete punktisaak hetkel viis punkti (neljast mängust), Amblal neli punkti (neljast mängust), Koerul kolm punkti (kolmest mängust) ja Järva-Jaani RSK-l kaks punkti (neljast mängust).