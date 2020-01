Linnameeskond liigutab hooaja eel mängijaid

Paide linnameeskonna tegevjuht Jaanus Pruuli ütles, et Yao on Samson Iyede ja Alassana Jatta kõrval lühikese ajaga kolmas välismängija, kes teinud nende klubis oma karjääris suure sammu edasi. „Tema potentsiaal hakkas avanema alles mullu ja kindlasti on temas palju enamgi veel peidus. Slovakkia tugev ja ühtlane liiga saab mängija jaoks olema tugev proovikivi, kuid usun, et Yann suudab sealgi end tõestada.“