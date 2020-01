Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* President Kersti Kaljulaid annab Eesti Vabariigi aastapäeva eel riigi teenetemärgi tänuks 114 inimesele, kelle pühendumus oma tööle ja kogukonnale on muutnud Eesti elu paremaks. Tunnustust jagub ka mitmele järvalasele. Teiste seas pälvib presidendilt Valgetähe IV klassi teenetemärgi Laupa kooli direktor Kaarel Aluoja. Aluoja jäi teenetemärgi saamisest kuuldes üsna sõnatuks. Ta märkis, et tunnustuse saamiseks tuleb tavaliselt kellelgi kandidatuur esitada. «Ma ei kujuta ette, kes mind sinna esitanud on. Ei osanud seda absoluutselt ette kujutada, et sellise tunnustuse saan,» ütles Aluoja loetud minutid pärast uudisest teadasaamist.

* Eelmisel nädala riputati Youtube'i keskkonda kahe minuti pikkune video, kus Türi valda süüdistatakse selles, et ajal, kui kruusateed lagunevad, remonditi just teelõike, mis viivad vallavanem Pipi-Liis Siemanni vanemate koju. Video on üles laadinud «Anonymous Türi vald». Kes selle nime taha varjub, pole praegu teada. Türi vallavanem Pipi-Liis Sie­mann ütles, et on poliitikuna harjunud, et tema tegevust kritiseeritakse, kuid ta ei saa leppida sellega, et teda süüdistatakse ostseselt korruptsioonis. Mis veelgi hullem, sellesse on kaasa tõmmatatud ka tema vanemad. Siemann sõnas, et on oma nime puhtaks pesemiseks saatnud kõnealuse videolõigu politseisse.

* Teisipäeval pidasid Järvamaa lasteaiad Sargvere mõisapargis talimänge, mis erinevalt paljudest eelmistest kordadest möödusid lumeta. Sargvere õppekoha rühmaõpetaja Leili Simson ütles, et ega selliseid talimänge, kui lund üldse ei ole, mälupildis just palju esile tule. «Ükskord, kui Sargveres spordiplatsil talimänge korraldasime, oli juhus, kus lumeta mängudeks oldi juba valmis, kuid eelneval ööl sadas maha nii paks lumi, et hommikul tuli platsi puhtaks saamiseks traktor kutsuda,» meenutas ta.

* Esmaspäeval avas 13 Paide kunstikooli õpilast Roosna-Alliku mõisas oma tööde näituse. Noorte looming annab aimu sellest, millise tasemeni on võimalik kunstikoolis viie aastaga jõuda ja kuidas oma loomingule hinge sisse maalida.