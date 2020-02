Nädalavahetusel läheb sajuseks ja soojaks

Reedel liigub üle Eesti kõrgrõhuhari ja märkimisväärset sadu ei tule. Öösel puhub tugev loodetuul ja eelkõige Soome lahe rannikul, öö hakul võib Virumaa rannikul ikka puhanguid 20 m/s olla, hommikuks tuul nõrgeneb. Päev tuleb mõõduka läänekaare tuulega. Õhutemperatuur on öösel -3..-8, saarte rannikul 0°C lähedal, päeval 0..-3, saartel kuni +2°C. Õhtuks pilvisus tiheneb ning Loode-Eestis hakkab lund ja lörtsi sadama. Edelatuul tugevneb ning õhutemperatuur tõuseb.

Laupäeva öösel liigub üle madalrõhulohk ning toob lund ja lörtsi, tekib jäide. Puhub mõõdukas edela- ja läänetuul. Õhutemperatuur on öö hakul on 0..-4, saartel kuni +3°C, hommikuks tõuseb. Päeval jääme sooja ja niiskesse õhumassi. Kohati sajab uduvihma ning puhub mõõdukas edela- ja läänetuul. Õhutemperatuur on +1..+4°C.