Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium saatis jaanuari lõpul kohalikele omavalitsustele kirja, milles pakub neile võtta endale 4300 kilomeetrit riigiteid. Valdavalt on need kruusateed ja väikese liiklussagedusega teelõigud. Järvamaa kolmele omavalitsusele pakub riik 215,7 kilomeetrit teid. Kõige rohkem, see on 111,1 kilomeetrit, võib riigilt teid oma kätta saada Järva vald. Türi vallale pakub riik 61,1 ja Paide linnale 43,5 kilomeetrit teid.

* Järva tarbijate ühistu Coopi suuremates kauplustes on riiulite ette ilmunud sildid kirjaga «Toodetud Järvamaal». Sellega tõstab kaubanduskett esile Järvamaa väiketootjate toodangut, mis muidu kohalikul tarbijal märkamata jääks. Kubja ürditalu esindaja Kristjan Sander sõnas, et selline samm on igati kiiduväärne. «See on suisa erakordne, et keegi võtab sel moel vaevaks kohalikke väiketootjaid turundada,» lisas ta.