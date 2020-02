Tellijale

Paide linnaarhitekt Elo Kiivet ütles, et arhitektuurivõistlusele laekus 23 tööd. «See on rekord, nii palju töid pole ühegi linna keskväljaku arhitekuurivõistlusele tulnud,» rõõmustas ta.

Kiivet täpsustas, et senine rekord on olnud 16 tööd, kuid ühele keskväljakutele tuli kõigest paar tööd. «Ma lootsin, et kui läheb hästi, siis tuleb kümme tööd, kuid nii suurt huvi ei osanud küll ennustada,» ütles ta. «Seega žüriil on, mille vahel valida.»