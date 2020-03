TantsuMENÜÜ toob naistepäeva eel vaatajate ette objektiviseerimise meistriklassi

Tantsulavastus “Object.ify” räägib naise kujutamisest objektina läbi meespilgu filtri ehk läbi mehe pilgu - naine on objektistaja ja objektistatav samal ajal. Lavastuses "Object.ify" põimuvad tants, ühiskondlikult oluline probleem, huumor, teatraalsus ja kõik see omakorda klišeelikus võtmes.

Lavastuse idee sündis koreograaf Sandra Põllul mullu suvel Ameerikas kunstimuuseumides käies. “Suureks mõjutajaks ja inspiratsiooniks sai Barbara Krugeri kollaaž “Your Body is a Battleground”, millel on väga võimas sõnum: vastuhakk ühiskonna loodud standarditele ja sellele, kuidas meie kehad välja peaksid nägema, vastandina sellele, kuidas me tahaksime, et need välja näeksid. Samuti on lavastuse sünd inspireeritud Meret Oppenheimi skulptuurist “Object” (1936) ja Allen Jonesi skulptuuridest, mis kehastavad naisi sisustusesemetena ehk objektidena,” rääkis Sandra Põld.