Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Eile avas Väätsa Agro pidulikult Lõõla farmi laienduse. Uus laut on Eesti suurim, mahutades 1038 lehma, kuid sellega pole laiendused Lõõlas veel sugugi lõppenud. Väätsa Agro juhatuse liige Lenno Link meenutas, et 2014. aasta lõpuks tehtud esimese järgu tööd läksid maksma 11 miljonit eurot. Tolleaegsed juurdeehitised ja uuendused suunasid piimatootlikkuse kindlalt tõusuteele. Läinud aasta teises pooles said teoks järjekordsed laiendusplaanid, mis läksid maksma 3,8 miljonit eurot. Nii lisandus Lõõla farmi territooriumile üle tuhande looma mahutav laut, kaks silohoidlat ja kaks laguuni sõnniku ladustamiseks.