Linnameeskond peab esimese kodumängu

Paide linnameeskonna peatreener Vjatšeslav Zahovaiko tunnistas, et tegemist on keerulise vastasega, kuid seda põnevam see kohtumine olema saab. „Taheme seda kohtumist võita ja valmistume selleks tõsiselt. Loodetavasti saame meeskonna selliselt ette valmistatud, et saame samasuguse hooga jätata,“ avaldas ta. „Kahtlemata on ka vastane teisest puust kui Tallinna Kalev. Tuleb kindlasti võistluslik ja duelliderohke mäng. Ilusat jalgpallimängu ei pruugi palju olla, sest väljaku seisukord sellist mängu pigem näidata ei luba.“