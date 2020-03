Järvalasi esialgu piirikontrollis ei rakendata

Paide politseijaoskonna juht Margus Toomsalu kinnitas, et kuna Pärnu kolleegid on suurema koormusega rakendatud piiril ja sadamates, käivad Järvamaa politseinikud neil vajadusel patrullides abiks.

"Loomulikult on ka Järvamaa politseinikud igati abiks seoses praeguse olukorraga. Hetkel nad sadamatesse kohapeale kaasatud ei ole, kuid osa politseinikke oleme appi kaasanud Pärnumaale abiks tavapatrullile," ütles Pärnu patrullijuht Henry Murumaa.

Paide politseijuhi sõnul on nädalavahetuse olukord Järvamaal rahulik, inimesedpüsivad kodudes, väljas liikumist on vähe ja liiklus hõredam.

"Politseinikud pidid käima Bucket Bari (toim.- ööklubi Paides) veenmas," ütles Toomsalu viidates, et lõbustusasutus arvas, et valitsuse korraldus neid ei puuduta ja alles politseinike abiga said ka nemad meetmete rakendamise vajadusest aru.