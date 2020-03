Kevad laseb end oodata: alanud nädalal sajab lund ja lörtsi

Teisipäeva (17.03) öö hakul madalrõhulohk ühes vihma- ja lörtsisajuga kaugeneb ning tõusva õhurõhu foonil taevas selgineb. Loodetuul nõrgeneb, õhutemperatuur langeb ja märjad teepinnad jäätuvad Pärastlõunal laieneb Eestini uue madalrõhkkonna kaguserv, aga enne õhtut see olulist sadu ei anna. Tuul pöördub edelasse ja muutub taas tugevamaks. Õhutemperatuur on öösel -1..-6, päeval +3..+7°C.

Kolmapäeval (18.03) laieneb üle Läänemere ümbruse uus madalrõhkkond ja selle serva mööda jõuab meile soe õhumass. Edelatuul on jätkuvalt tugev. Sajuhooge on öösel üksikuid, päeval liigub madalrõhulohk ühes tiheda vihmaga üle Eestimaa. Õhutemperatuur on öösel +2..+5, päeval +4..+8°C.