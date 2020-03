Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

*Konkurents Järvamaa aia- ja metsa tehnikakaupade turul tiheneb, sest ilma suurema kärata avas Paides uksed Mehka kauplus. Lisaks aiandushuvilistele ja metsameestele on edaspidi poodi asja ka hobiehitajatel, paadiomanikel ja neljarattaliste mootorrataste vastu huvi tundjatel. Kauplus tuli Järvamaale selleks, et jääda. Endise Timeksi kaupluse hoonesse investeerisid nad ligi pool miljonit eurot andes majale tänapäevase ilme. Väikses kohas kauplemist nad ei pelga, sest kogemus Võru, Valga ja Otepääga on juba olemas.

*12. jaanuaril kuulutas Eistvere aiand oma Facebooki lehel, et 3000 kurgiseemet on turbamulda pandud ning nüüd pole muud, kui oodata. Kliendid rõõmustasid ja olid valmis kannatlikult ootama. Eelmise nädala lõpul tuli ka kauaoodatud rõõmusõnum: saak on valmis.

Järva vallas Imavere lähedal Eistvere külas kasvuhoonetes varajast kurki kasvatav Kuido Paimla kinnitas, et esimene saak on tõepoolest korjatud ja müügi­valmis on nii lühikest kui ka pikka sorti kurke, aga osta on ka rohelist sibulat.

Vaatamata eriolukorrale tahab saak siiski müümist ja selles osas on kurgikasvataja nõus klientidele vastu tulema ja saatma kurke pakiautomaadis või tooma kokkuleppel kohale. Paide tarbijad saavad kohalikku kurki osta juba Paide Maksimarketist, oma pakkumise on ta teinud ka Türil toimuvale OTT-ile.

*Pühapäeval Türil peetud kevadpealinna matk kevadesse tõi tänavatele liikuma paarsada inimest, mis näitas, et sellisel vabal moel saab suurepäraselt liikumisüritusi korraldada.

Türi spordiklubide liidu spordispetsialist Liisa Gritšenko selgitas, et kui eelmisel aastal liiguti mööda linna piiri, siis tänavu viis matkatee kauni kodu tiitliga pärjatud majade juurde. «Kaardile oli märgitud 14 kontrollpunkti ja igas punktis oli võimalik eest leida üks täht,» täpsustas ta.

Ilus ilm meelitas inimesed matkama jalutades, joostes, rattaga sõites ja lapsevankrit lükates. Kõik liikusid punktide vahel üksi, paarikaupa või perega. Rühmadesse kogunemist ei toimunud. Eelmise aastaga võrreldes oli osalejaid lausa poole rohkem. Selline osavõtt andis korraldajaile hea emotsiooni ning julguse ka edaspidi sarnases võtmes liikumisüritusi korraldada.

*Eelmisel nädala lõpus tuli uudis, et ka Järvamaal hakatakse soovijatelt perearsti saatekirja alusel koroonaviiruse proove võtma. Et perearstid nädalavahetusel tööl polnud, siis läheb suurem proovivõtt lahti alles sel nädalal. Seejuures tasub märkida, et Järvamaa elanikke teenindavad brigaadid peavad ära katma ka Lõuna-Eesti piirkonna koduse testimise vajaduse.

SYNLAB Eesti kommunikatsioonijuht Gerly Kedelauk ütles, et kui inimestel on võimalus, tasub neil minna testi tegema näiteks Tallinna või Tartu mobiil­sesse punkti. Kui seda võimalust pole, tuleb arvestada, et brigaadi peab ilmselt paar päeva ootama.