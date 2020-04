Koroonaviiruse ohvrite arv tõusis viieni

Eestis on kokku tehtud 14 353 testi, nendest 779 ehk 5% on olnud positiivsed. Enim nakatunuid on analüüside tulemuste kohaselt vanusegrupis 50–54 eluaastat (11%) ning vanusegruppides 45–49 eluaastat (10%) ja 55–59 eluaastat (10%). Eestis on viirushaiguse COVID-19 tuvastamise võimekus täna terviseameti, Tartu ülikooli kliinikumi, Synlabi, Põhja-Eesti regionaalhaigla, Ida-Viru keskhaigla, Pärnu haigla ja Ida-Tallinna keskhaigla laborites.