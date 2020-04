Ööpäevaga lisandus 63 positiivset testi, neist üks ka Järvamaale

Tellijale

5. aprilli hommiku seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 130 inimest, kellest 17 on juhitaval hingamisel. Haiglatest on välja kirjutatud 62 inimest. COVID-19 viiruse tõttu suri eelmisel ööpäeval PERHis ravil olnud 73-aastane mees ning Kuressaare haiglas ravil olnud 81-aastane mees. Kokku on Eestis COVID-19 viiruse tõttu surnud 15 inimest.

Järvamaal on 10 000 elaniku kohta tänase seisuga 2,3 nakatunut. Väiksem on see number neljas maakonnas. Kõrgeimad näitajad on Saaremaal, kus nakatunuid 10 000 inimese kohta on 126,6 ja Võrumaal 19,6.